Смартфон LeBest X14 Pro Max дебютировал в Китае

В Китае представили новый смартфон LeBest X14 Pro Max. Некоторые утверждают, что дизайн устройство был скопирован с моделей iPhone 13 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra. Например, блок камеры выглядит как у iPhone 12 Pro и iPhone 13 Pro, с тремя объективами.

LeBest X14 Pro Max основан на мобильной платформе Unisoc T610. Смартфон оснащен 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2340 x 1080 пикселей и частотой обновления 60 ГЦ. Есть 8-мегапиксельная фронтальная камера и основной сенсор с разрешением 16 Мп. LeBest X14 Pro Max поддерживает зарядку мощностью 40 Вт и оснащен боковым сканером отпечатков пальцев. Устройство предназначено для использования мобильных сервисов Huawei в качестве альтернативы Google. Толщина смартфона составляет 9 мм. Другой информации о модели нет.

Смартфон LeBest X14 Pro Max поступит в продажу в Китае по цене 150 долларов.
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