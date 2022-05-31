Смартфон LeTV Y1Pro копирует iPhone 13, а стоит всего 75 долларов

Китайский бренд LeTV представил новый смартфон, который очень похож на iPhone 13, при этом стоит более чем в 10 раз дешевле. LeTV Y1Pro предлагается всего за 75 долларов за версию 4/32 ГБ, также есть версия с 4/256 ГБ памяти. Если бы не намеренно увеличенные модули основной камеры, то сходства было бы еще больше. Спереди видна всем известная челка, от которой Apple может отказаться в половине моделей линейки iPhone 14.

Смартфон оснащен 6,5 дюймовым дисплеем, есть поддержка распознавания лиц пользователей. Характеристики камеры не сообщаются, но известно, что она имеет два модуля, а также доступны различные популярные режимы. LeTV Y1Pro работает под управлением ОС Le OS 9.1, которая предлагает режим разделения экрана, функцию клонирования и другие возможности.