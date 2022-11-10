Смартфон Leica Leitz Phone 2 оценен в $1540

Сетевые источники сообщили о выходе в Японии смартфона Leitz Phone 2 от Leica, который основан на модели Sharp Aquos R7. От оригинала новинка отличается измененным интерфейсом и соответствующими логотипами.

Главной особенностью смартфона является его основная камера с дюймовым 47,2-Мп датчиком и 1,9 Мп камерой 3D ToF. Новинку также оснастили 6,6-дюймовым IGZO OLED-экраном с кадровой частотой от 1 до 240 Гц, топовой восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, защитой от воды и пыли согласно степени IP68, селфи-камерой на 12,6 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой беспроводной зарядки, стереодинамиками и предустановленной ОС Android 12. Цена Leitz Phone 2 составляет 1540 долларов.