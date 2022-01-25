Смартфон Lenovo Halo получит 144-Гц экран

Известный своей осведомленностью информатор Эван Блэсс поделился изображениями и подробностями о смартфоне Lenovo Halo, официальный релиз которого ожидается во второй половине года. Итак, аппарат получит еще не представленный официально процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ (Snapdragon 8 Gen 2), 8, 12 и 16 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 13 Мп и 2 Мп, 6,67-дюймовый POLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц, батарею емкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки на 68 Вт и селфи-камеру разрешением 16 Мп. Судя по характеристикам (упор на производительность, а не на фотовозможности), перед нами смартфон, предназначенный для геймеров.