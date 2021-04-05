Смартфон Lenovo Legion 2 Pro получит продвинутую СЖО

Компания Lenovo поделилась очередной подробностью о топовом геймерском смартфоне Lenovo Legion 2 Pro, официальная презентация которого состоится уже 8 апреля. Итак, аппарат получит жидкостную систему охлаждения с двумя вентиляторами и продвинутой системой для отвода тепла. Ранее стало известно о наличии основной камеры с главным датчиком изображения формата 1/1,32 дюйма, разрешением 64 Мп, записью видео в разрешении 4K при 120 к/с и 8K- при 30 к/с, выдвижной 44-Мп камеры, 6,92-дюймового экрана Samsung AMOLED E4 с кадровой частотой 144 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 720 Гц, топовой платформы Qualcomm Snapdragon 888, до 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ флеш-памяти, а также аккумулятора ёмкостью 5000 мАч.