Смартфон Lenovo Legion 2 получит 130-Вт зарядку

В базе данных сертификационного ведомства 3C обнаружились сведения о геймерском смартфоне Lenovo Legion 2, выход которого ожидается в ближайшее время. Регулятор подтвердил наличие двух версий зарядок с поддержкой 65 Вт. То есть, суммарная мощность проводной зарядки составит 130 Вт.

Ранее Lenovo заявила, что Lenovo Legion 2 станет самым производительным, инновационным и холодным смартфоном в своем классе. Он получит систему охлаждения TSI Frost Blade с асинхронной разделённой конденсационной архитектурой и двойным жидкостным охлаждением. Такде популярный бенчмарк Geekbench подтвердил наличие в нем топовой платформы Qualcomm Snapdragon 888, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 11. В одноядерном тестировании смартфон набрал 1130 баллов, а в многоядерном – 3779 баллов
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