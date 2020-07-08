Смартфон Lenovo Legion Phone дебютирует в июле

Игровой смартфон Lenovo Legion Phone должен появиться в этом месяце. Что ожидать от нового смартфона компании? Особенностью смартфона будет двойной вибродатчик, который улучшит игровые ощущения.

Новинка будет оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 865 и графикой Adreno 650. Две комплектации: с 8 Гб ОЗУ 128 Гб памяти и 12 Гб ОЗУ с 512 Гб памяти. Основная камера получила 64 Мп сенсор, а селфи-камера на 20 Мп. Ожидается, что смартфон получит батарею емкостью 5000 мАч с технологией быстрой зарядки 90 Вт. Работать смартфон будет на ОС Android 10. 6.67 дюймовый AMOLED дисплей с частотой обновления крана 144 Гц. Стоимость смартфона Lenovo Legion Phone на данный момент неизвестна.
Комментарии и отзывы Lenovo Legion Phone
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