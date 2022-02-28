Смартфон Lenovo Legion Y90 получил 144-Гц экран

Компания Lenovo пополнила ассортимент игровых смартфонов моделью Legion Y90, которая среди прочего получила систему охлаждения с крупным радиатором и двумя вентиляторами. Новинка также оснащается RGB-подсветкой, вентиляционными отверстиями, 6,92-дюймовым экраном E4 AMOLED с поддержкой HDR10+, разрешением Full HD+, кадровой частотой 144 Гц и частотой дискретизации касания 720 Гц, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, до 18 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ флеш-памяти, SSD-накопителем на 128 ГБ в топовой версии, тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп и 13 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5600 мАч, поддержкой проводной 68-Вт зарядки, поддержкой OTG, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth v5.2 и двумя разъемами USB-C.

Смартфон появится в китайской продаже 10 марта по цене в 633 доллара за версию с 12/256 ГБ, 681 доллар за 16/256 Гб и 792 доллара за 18/640 ГБ памяти.