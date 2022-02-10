Смартфон Lenovo Legion Y90 получит 22 ГБ ОЗУ

Один из руководителей компании Lenovo Лин Лин опубликовал скриншот с характеристиками игрового смартфона Legion Y90, который будет представлен в ближайшее время. Итак, аппарат получит 6,92-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц, топовую платформу Snapdragon 8 Gen 1, аккумулятор ёмкостью 5600 мАч, поддержку 68-Вт проводной зарядки, систему охлаждения с двумя вентиляторами, до 18 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 4 ГБ виртуальной оперативной памяти, 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1 и твердотельный накопитель вместимостью 128 ГБ, сдвоенную основную камеру с модулями разрешением 64 Мп и 13 Мп, селфи-камеру на 16 Мп, две ёмкостные клавиши и боковые кнопки, поддержку Dolby Atmos и предустановленную ОС Android 12 с фирменной прошивкой ZUI 13.