Смартфон Lenovo Legion получит поддержку быстрой зарядки на 90 Вт

Компания Lenovo поделилась информации, о том что телефон Legion Gaming получит поддержку быстрой зарядки на 90 Вт.

Об этой информации подтвердила рекламный постер компаний Lenovo. Смартфон Lenovo Legion будет первым в мире смартфоном с такой технологией быстрой зарядки. В настоящее время SuperWOOC 2.0 мощностью 65 ВТ является самым быстром зарядкой на рынке. Пока что информации о емкости батареи будущего флагманского смартфона Lenovo Legion нет, но по слухам, смартфон оснастят аккумулятором ёмкостью 5050 мАч. Также еще неизвестно, получит ли смартфон беспроводную зарядку и функцию обратной беспроводной зарядки.