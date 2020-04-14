Смартфон Lenovo Legion получит поддержку быстрой зарядки на 90 Вт

2020-04-14, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Lenovo Legion; [53]
Компания Lenovo поделилась информации, о том что телефон Legion Gaming получит поддержку быстрой зарядки на 90 Вт.

Об этой информации подтвердила рекламный постер компаний Lenovo. Смартфон Lenovo Legion будет первым в мире смартфоном с такой технологией быстрой зарядки. В настоящее время SuperWOOC 2.0 мощностью 65 ВТ является самым быстром зарядкой на рынке. Пока что информации о емкости батареи будущего флагманского смартфона Lenovo Legion нет, но по слухам, смартфон оснастят аккумулятором ёмкостью 5050 мАч. Также еще неизвестно, получит ли смартфон беспроводную зарядку и функцию обратной беспроводной зарядки.

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