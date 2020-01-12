Смартфон Lenovo Z5 Pro GT на Snapdragon 855 подешевел до $190

Популярная модель Lenovo Z5 Pro GT, которая примерно год назад вышла в продажу подешевела c $400 до $190. Напомним, что Z5 Pro Snapdragon 855 Edition оснастили топовым на то время процессором Snapdragon 855, задней панелью из углеродного волокна, сдвигающимся вниз 6,39-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, который занимает 95,06% площади лицевой панели, двойной основной камерой на 24 Мп и 16 Мп, двойной фронтальной камерой на 16 Мп и 8 Мп, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 3350 мАч, поддержкой двух SIM-карт, модулем NFC, а также портом USB Type-C.