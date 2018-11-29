Смартфон Lenovo Z5S получит дырявый экран

В сети появилась фотография, на которой, как утверждает источник, изображен смартфон Lenovo Z5S. Судя по фото, китаец станет одним из первых смартфонов с крошечным вырезом в дисплее, в котором будет расположена фронтальная камера. Первым же таким смартфоном должен стать Huawei Nova 4. Также Lenovo Z5S прочат 6,3-дюймовый дисплей, тройную основную камеру и аккумулятор на 3210 мАч. Более подробные характеристики должны появиться чуть позже, когда китайский регулятор TENAA откроет доступ к страничке устройства в своей базе данных.