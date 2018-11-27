Смартфон Lenovo Z5s с тройной камерой получит 6,3-дюймовый экран

Китайские регуляторы 3C (China Quality Certification Center) и MIIT сертифицировали смартфон Lenovo Z5s, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат получит 6,3 дюймовый дисплей и аккумуляторную батарею на 3210 мАч. Размеры устройства составят 156,7:74,5:7,8 мм. Главной же особенностью смартфона станет тройная основная камера, о которой было известно ранее. Остальные подробности по Lenovo Z5s стоит ждать в ближайшие дни, когда главный китайский регулятор TENAA откроет доступ к страничке с полными характеристиками устройства.