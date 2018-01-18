Смартфон M6s компании Meizu

2018-01-18, Автор - Мария Шмелева; [139]
Meizu решила нас обрадывать в этом году смартфоном среднего класса. В наличии 3 Гб системной памяти и 32 либо 64 Гб встроенной (возможность расширения посредством карт microSD до 128 Гб), адаптеры Bluetooth 4.2, Wi-Fi, модуль 4G VoLTE, приемники GPS и ГЛОНАСС, камеры на 8 и 16 мегапикселей, аккумулятор на 3000 мА/ч (ускоренная зарядка mCharge), два SIM-слота.В сердце гаджета лежит 6-ядерный чип Exynos 7872 производства Samsung. Разрешение 5,7-дюймового IPS-экрана (18:9) – 720 x 1440 точек (HD+). В роли ОС – Android 7.1.2 Nougat, дополненная надстройкой Flyme OS 6.Стоимость такой красотки составит 155 долларов.


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