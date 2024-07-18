Смартфон Maimang 30 получил батарею на 6100 мАч

Бренд Maimang, за которым стоит Huawei, представил в Китае смартфон Maimang 30, одной из особенностей которого стала аккумуляторная батарея ёмкостью 6100 мАч. Новинку также оснастили 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением 2700:1224 пикселей и частотой ШИМ-регулировки 2160 Гц, 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 8 Мп, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 40 Вт, корпусом толщиной 7,98 мм и массой 189 граммов, а также 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и модемом с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Смартфон оценен на китайском рынке в 2000 и 2200 юаней, что составляет около 25500 и 28500 рублей соответственно.

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