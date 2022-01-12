Смартфон Meizu 10 оценен в 110 долларов

Компания Meizu пополнила ассортимент смартфонов моделью Meizu 10, которая получила довольно скромные характеристики. Новинку оснастили 12-нм 4-ядерной платформой Unisoc T310 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графикой PowerVR GE8300, 6,52-дюймовым экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц, селфи-камерой разрешением 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп (датчик Samsung GM2), 2 Мп (макро) и 2 Мп (датчик глубины), батареей ёмкостью 5000 мАч, адаптером питания мощностью 10 Вт, 3,5-мм аудиогнездом, слотом для карт памяти microSD, толщиной 9,3 мм и массой 201 г, а также предустановленной ОС Android 11 с фирменной оболочкой Flyme 9 Lite. Вариант с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти обойдется в 110 долларов, 4/128 ГБ – 125 долларов, а 6/128 ГБ – 140 долларов.