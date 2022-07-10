Смартфон Meizu 10s оценен в 110 долларов

Компания Meizu представила доступный смартфон Meizu 10s, который похож на iPhone 13 исполнением основной камеры и длинным вырезом на дисплее. Новинку оснастили четырехъядерной платформой Unisoc T310 с тактовой частотой 2,0 ГГц и графическим адаптером PowerVR GT7200, 6,52-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления изображения 60 Гц, селфи-камерой на 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 2 Мп и 0,3 Мп, фирменной оболочкой Flyme 9 Lite на основе операционной системы Android 11, батареей ёмкостью 5000 мАч, разъемом USB-C и 3,5-мм гнездом для наушников. Версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти будет стоить 110 долларов, 4/128 ГБ – 125 долларов, а с 6/128 ГБ – 140 долларов.