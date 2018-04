Смартфон Meizu 15 Plus получил 6 ГБ оперативной памяти

Помимо смартфонов Meizu 15 и Meizu 15 Lite китайский производитель сегодня представил их более продвинутого собрата Meizu 15 Plus. Новинку оснастили 5,96-дюймовым Super AMOLED-экраном с поддержкой режима Always On и разрешением Quad HD (2560:1440 пикселей), процессором Samsung Exynos 8895, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, двойной основной камерой 20+12 Мп с 3-кратным оптическим зумом, 20 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 3500 мАч, топовым аудиочипом Cirrus Logic Smart Hi-Fi CS47L89-CWZR, «шумодавом» Forte Media и чипом SmarPA Cirrus Logic CS35L35, а также 3,5-мм разъемом для наушников. Смартфон появится в продаже 29 апреля по цене 476 долларов за версию с 6+64 ГБ памяти и 524 долларов за 6+128 ГБ.