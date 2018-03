Компания Meizu готовит к выпуску смартфон 15 Plus. Гаджет Meizu 15 Plus получит 5.99-дюймовый экран с разрешением 2560*1440 пикселей. Новинка Meizu 15 Plus оборудована 8-ядерным процессором с тактовой частотой 2.5 ГГц. В наличии 2 камеры — фронтальная на 20 Мп и двойная тыльная (20 Мп + 12 Мп). Емкость аккумулятора равна 3 430 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 7.0 Nougat. О стоимости устройства Meizu 15 Plus пока не сообщается.