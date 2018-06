Смартфон Meizu 16 Plus будет стоить 550 долларов

Сетевые источники опубликовали новую порцию подробностей о смартфонах Meizu 16 и 16 Plus, официальный анонс которых ожидается в августе этого года. Сообщается, что топовый процессор Snapdragon 845 получит лишь Meizu 16 Plus, в то время как младшая модель довольствуется недавно выпущенным Snapdragon 710. За Meizu 16 с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памятью попросят 527 долларов, а с 8 ГБ – 559 долларов. Meizu 16 Plus будет стоить от 559 до 666 долларов в зависимости от объема оперативной (6/8 ГБ) и встроенной памяти (128/256 ГБ). При этом оба устройства получат сканер отпечатков пальцев, интегрированный под дисплей. Эта информация довольно сильно противоречит предыдущим слухам.