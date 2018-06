Смартфон Meizu 16 Plus получит 6,5-дюймовый дисплей

Сетевые источники поделились новой порцией подробностей о смартфоне Meizu 16 Plus, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат получит огромный 6,5 дюймовый экран – самый большой в ассортименте компании. Ранее сообщалось, что смартфон получит топовую платформу Snapdragon 845 и 8 ГБ оперативной памяти. Цена Meizu 16 Plus составит 559 или 666 долларов в зависимости от объема оперативной (6/8 ГБ) и встроенной памяти (128/256 ГБ). Официальный анонс Meizu 16 и Meizu 16 Plus ожидается в августе этого года.