Смартфон Meizu 16 вышел в России

Компания Meizu начала российские продажи смартфона Meizu 16, который в Китае доступен под названием Meizu 16X. Версия на 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти в черной и синей расцветках оценена в 32 990 рублей, а вариант «белая керамика» обойдется в 33 490 рублей.

Напомним, что представленный в сентябре Meizu 16X получил чипсет Snapdragon 710, 6-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей, сдвоенную основную камеру с датчиками IMX380 и IMX350 разрешением 12 и 20 Мп (как в Meizu 16), фронтальную камеру на 20 Мп, сканер отпечатков пальцев, встроенный под экран, аккумулятор на 3010 мАч с быстрой зарядкой mCharge 4.0 на 24 Вт, а также предустановленную Android 8.0 Oreo с оболочкой Flyme 7.5.