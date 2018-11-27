Смартфон Meizu 16S с тройной камерой показался на рендере

В сети появился качественный рендер флагманского смартфона Meizu 16S, который еще не был представлен официально. Судя по изображению, аппарат получит почти полностью безрамочный дисплей, тройную основную камеру с кольцевой вспышкой и встроенный под дисплей сканер отпечатков пальцев. К сожалению, по рендеру не поймешь, куда спрятана фронтальная камера – под стекло и в крошечный вырез в самом дисплее. Также слухи прочат смартфону топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8150. Официальный анонс Meizu 16S ожидается в первой половине следующего года.