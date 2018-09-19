Смартфон Meizu 16X оценен в 306 долларов

Компания Meizu наконец-то представила смартфон Meizu 16X, который призван составить конкуренцию Xiaomi Mi 8 Youth Edition. Новинка получила чипсет Snapdragon 710, 6-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей, сдвоенную основную камеру с датчиками IMX380 и IMX350 разрешением 12 и 20 Мп (как в Meizu 16), фронтальную камеру на 20 Мп, сканер отпечатков пальцев, встроенный под экран, аккумулятор на 3010 мАч с быстрой зарядкой mCharge 4.0 на 24 Вт, а также предустановленную Android 8.0 Oreo с оболочкой Flyme 7.5. Продажи смартфона стартуют 26 сентября по цене 306 долларов за версию на 6+64 ГБ и 349 долларов за 6+128 ГБ.