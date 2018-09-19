Смартфон Meizu 16X замечен в Китае по цене $365

В одном из розничных китайских магазинов появилась информация о цене смартфона Meizu 16X, официальный анонс которого состоится уже сегодня. Утверждается, что аппарат будет 365 долларах за версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти. Ранее сама Meizu намекала на более приятный глазу ценник в 290 долларов. Предполагается, что аппарат станет доступной версией флагмана Meizu 16 – без топового чипсета Snapdragon 845, но с главными фишками, вроде подэкранного сканера отпечатках пальцев, качественных камер и стереодинамиков.