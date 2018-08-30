Смартфон Meizu 16X засветился в базе TENAA

В базе данных китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA обнаружились сведения о смартфоне Meizu 16X, который должен стать дешевой версией недавнего флагмана Meizu 16. К сожалению, TENAA не обнародовал характеристики смартфона, зато опубликовал первые изображения. Судя по всему, новинка унаследует дизайн флагмана. Что до аппаратной части, то здесь слухи прочат смартфону Snapdragon 710 вместо Snapdragon 845, встроенный под дисплей сканер отпечатков пальцев, двойную основную камеру, более емкий аккумулятор и стереодинамики. То есть, аппарат сохранит почти все сильные стороны Meizu 16 и, как ожидается, предложит более привлекательную цену.