Смартфон Meizu 16Xs станет конкурентом Xiaomi Mi 9 SE

Сетевые источники сообщают о том, что компания Meizu готовит к анонсу смартфон среднего уровня Meizu 16Xs, который недавно был сертифицирован китайским регулятором. Meizu 16Xs получит один динамик, подэкранный сканер отпечатков пальцев, самую свежую оболочку Flyme на базе Android 9 Pie, 6 ГБ оперативной, 64 или 128 ГБ энергонезависимой памяти, мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 712, тройную камеру, модуль NFC и 3,5 мм разъем для наушников. Его цена составит около 300 долларов, что говорит о возможной конкуренции с Xiaomi Mi 9 SE. Также китайскому производителю приписывают разработку геймерской модели Meizu 16T на основе топового чипсета Snapdragon 855.