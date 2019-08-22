Смартфон Meizu 16s Pro показали на живом фото

В сети появились новые живые фото флагманского смартфона Meizu 16s Pro, официальный анонс которого состоится уже 28 августа. На снимке можно увидеть тройную основную камеру, с кольцевой светодиодной вспышкой вокруг одного из модулей. Также отметим два датчика между верхними модулями – вероятно, это лазерный помощник автофокуса. Флагману также прочат чипсет Snapdragon 855 Plus, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 2232:1080 пикселей, фронтальную камеру на 20-Мп, а также 48 Мп главный модуль в основной камере.