Смартфон Meizu 16s получит топовый процессор Snapdragon 8150

Сетевые источники сообщают о том, что следующий флагманский смартфон компании Meizu будет построен на топовой платформе Qualcomm Snapdragon 8150. Предполагается, что новинка унаследует внешность предыдущего флагмана Meizu 16th и выйдет под названием Meizu 16s. Ранее сообщалось, что процессор Snapdragon 8150 будет задействован в смартфонах Samsung Galaxy S10 и Xiaomi Mi 9.

Напомним, что Meizu 16th оснащается 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), который занимает 91,18% передней панели, двойной основной камерой на 12+20 Мп с 3-кратным зумом, фронтальной камерой на 20 Мп, 8-ядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3640 мАч и предустановленной Android 8.1 Oreo с оболочкой Flyme OS.