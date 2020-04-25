Смартфон Meizu 17 официально получит батарею на 4500 мАч

Сегодня компания Meizu Technology поделилась тизером флагманского смартфона Meizu 17. На постере есть фраза «13 дней до мечты», которая указывает на дату презентации, то есть 8 мая. Также, точно подтвердились данные о том, что новинку оснастили батареей на 4500 мАч с поддержкой быстрой 30-Вт зарядки Super mCharge.

Аппарату прочат топовый чипсет Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 6,5-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD и частотой обновления 90 Гц, квадрокамеру с модулями на 64 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, чипсет Snapdragon 865, модуль бесконтактных платежей NFC, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт, размеры 161:73:8 мм и массу в 208 г.