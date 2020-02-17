Смартфон Meizu 17 показали на новом рендере

Сетевые источники поделились новым изображением флагманского смартфона Meizu 17, который еще не был представлен официально. Отметим, вертикально ориентированную квадрокамеру, тонкие рамки вокруг дисплея и врезанную в экран фронтальную камеру. Ранее сообщалось, что смартфон получит тыльную камеру с тремя модулями разрешением 64, 48, 20 Мп и датчик ToF, топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 865 и поддержку мобильных сетей пятого поколения. Официальная презентация Meizu 17 ожидается в первой половине этого года.