Смартфон Meizu 17 показали в кислотной расцветке

Сетевые источники поделились качественным рендером флагманского смартфона Meizu 17, который еще не был представлен официально. Что интересно, аппарат изображен в яркой «кислотной» расцветке. Также отметим квадрокамеру с модулями, расположенными симметрично в круглом блоке. Ранее сообщалось, что смартфон получит тыльную камеру с тремя модулями разрешением 64, 48 и 20 Мп. Также Meizu 17 прочат топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 865 и поддержку мобильных сетей пятого поколения. Официальная презентация ожидается в первой половине этого года.