Смартфон Meizu 17 предстал на официальном изображении

Сегодня компания Meizu Technology поделилась первым официальным рендером нового флагманского смартфона Meizu 17. Кроме этого, производитель опубликовал постер, где есть фраза «15 дней до мечты», которая указывает на дату презентации, то есть 8 мая. Также, компания говорит, что Meizu 17 может стать одним из самых узнаваемых флагманов в этом году из-за своего интересного дизайна.

Аппарату прочат топовый чипсет Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 6,5-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD и частотой обновления 90 Гц, квадрокамеру с модулями на 64 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, чипсет Snapdragon 865, модуль бесконтактных платежей NFC, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт, размеры 161:73:8 мм и массу в 208 г. Цена базовой версии должна составить 566 долларов, а более дорогой – 665 долларов.

Комментарии и отзывы Meizu 17
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