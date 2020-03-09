Смартфон Meizu 17 засветился на рендере

Профильное издание Slashleaks поделилось качественным рендером флагманского смартфона Meizu 17, который еще не был представлен официально. Судя по изображению задней панели, аппарат получит горизонтально ориентированную основную камеру, которая состоит из трех модулей и вспышки. Главный датчик имеет разрешение 108 Мп, а два вспомогательных – по 20 Мп. Предыдущие слухи прочили флагману топовый чипсет Snapdragon 865, поддержку сотовых сетей пятого поколения, до 512 ГБ флеш-памяти, дисплей с разрешением 2206:1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц.