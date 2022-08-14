Смартфон Meizu 18s Pro подешевел на $120

Компания Meizu дала старт распродаже флагманских смартфонов, которая продлится до 18 августа. Речь идет о прошлогодних моделях Meizu 18s и 18s Pro, а также Meizu 18X. Две младшие модели подешевели на 90 долларов, а вот цена Meizu 18s Pro уменьшилась сразу на 120 долларов. Теперь смартфоны можно приобрести за 275, 400 и 535 долларов соответственно.

Напомним, что Meizu 18s и 18s Pro основаны на прошлогодней топовой платформе Qualcomm Snapdragon 888 Plus, а Meizu 18X базируется на менее производительном процессоре Snapdragon 870. При этом, Meizu 18s и Meizu 18s Pro являются немного более продвинутыми версиями выпущенных еще раньше Meizu 18 и Meizu 18 Pro.