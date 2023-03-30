Смартфон Meizu 20 Infinity оценен в 920 долларов

Помимо Meizu 20 и 20 Pro компания Meizu представила сегодня топовый смартфон Meizu 20 Infinity, который обойдется в 920, 1060 и 1235 долларов за версии с 12/256, 12/512 ГБ и 16/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку также оснастили очень тонкими рамками вокруг экрана, гранями корпуса из алюминия и нержавеющей стали, 6,79-дюймовым 10-битным дисплеем LTPO AMOLED от BOE с частотой обновления до 120 Гц, разрешением 3192:1368 пикселей и яркостью до 1850 нит, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп оптическая стабилизация изображения и сенсор 1/1,56 дюйма), 12 Мп (телемодуль) и 12 Мп (сверхширик), сенсором dToF, фронтальной камерой на 32 Мп, флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ стандарта LPDDR5x и флеш-памятью UFS 4.0.