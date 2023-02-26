Смартфон Meizu 20 получит сверхтонкую рамку

Компания Meizu опубликовала пару новых тизеров, раскрывающих некоторые особенности смартфонов линейки Meizu 20. Во-первых, новинки получат очень тонкие рамки вокруг экрана – 1,57 мм. Во-вторых, нас ждет продвинутая система охлаждения – площадью 36242 мм2, что на 56% больше, чем в предыдущем поколении. Также в сети появились новые рендеры, демонстрирующие дизайн флагманов.

Что до технических характеристик, Meizu 20 прочат флагманский 4-нм процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 16 Мп и 5 Мп, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, а также предустановленную ОС Android 13 с фирменной оболочкой Flyme 10.