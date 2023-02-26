Смартфон Meizu 20 получит сверхтонкую рамку

Компания Meizu опубликовала пару новых тизеров, раскрывающих некоторые особенности смартфонов линейки Meizu 20. Во-первых, новинки получат очень тонкие рамки вокруг экрана – 1,57 мм. Во-вторых, нас ждет продвинутая система охлаждения – площадью 36242 мм2, что на 56% больше, чем в предыдущем поколении. Также в сети появились новые рендеры, демонстрирующие дизайн флагманов.

Что до технических характеристик, Meizu 20 прочат флагманский 4-нм процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 16 Мп и 5 Мп, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, а также предустановленную ОС Android 13 с фирменной оболочкой Flyme 10.

Смартфон Oukitel WP21 появился в продаже со скидкой …
Компания Oukitel дала старт представленному недавно смартфону WP21, который можно приобрести на Aliexpres…
Oppo создаёт свой собственный мобильный чип…
В последнее время очень много крупных производителей смартфонов начали работать над своими собственными м…
Параметры Realme 10 Pro+ будут отличаться в зависимости от р…
Сетевые источники сообщают, что одна из ключевых характеристик смартфона Realme 10 Pro+ будет отличаться …
Samsung Galaxy S23 получит старую флеш-память…
Авторитетный инсайдер Ice Universe раздобыл новые сведения о флагманских смартфонах линейки Samsung Galax…
Стала известна цена глобальной версии Vivo X90 …
Сетевые источники поделились информацией о малазийских ценах на смартфоны серии Vivo X90, которые уже дав…
Смартфон OnePlus Ace 2 появился в продаже …
Компания OnePlus дала старт розничным продажам недавно представленного смартфона OnePlus Ace 2. За так на…
Смартфон Vivo S16 Pro оценен в 470 долларов …
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo 16 Pro, которая оценена в 475 и 515 долларов …
Для смартфона Redmi K60 выпустили чехол-радиатор…
Компания Xiaomi выпустила для смартфона Redmi K60 любопытный аксессуар, который оценен в Китае в 11 долла…
Обзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежами
iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличияiPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличия
Обзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камерыОбзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камеры
Обзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкойОбзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкой
Обзор realme C30 4/64. Лучший ультрабюдженик 2022 года?Обзор realme C30 4/64. Лучший ультрабюдженик 2022 года?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor