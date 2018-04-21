Смартфон Meizu M15 получит чипсет Snapdragon 626

Сетевые источники сообщили о том, что компания Meizu в скором времени представит не только юбилейные смартфоны Meizu 15 и 15 Plus, но и более простой Meizu M15. Аппарат оснастят 5,46-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, восьмиядерным процессором Snapdragon 626, который представляет собой чуть разогнанную версию Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, 20 Мп основную и 12 Мп фронтальную камеры, а также аккумулятор на 3000 мАч. Ориентировочная цена Meizu M15 пока не сообщается.