Смартфон Meizu Note 16 показали на фото

Китайские источники опубликовали фотографии и подробности о характеристиках смартфона Meizu Note 16, который еще не был представлен официально. Отметим дизайн тыльной панели в духе люксового Huawei Ultimate Design. Что до технических параметров, устройству приписывают наличие 6-нанометровой однокристальной системы UniSoC T8200 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 с частотой 850 МГц, селфи-камеры разрешением 8 Мп, сдвоенной основной камеры с модулями на 50 Мп и 2 Мп, 6,78-дюймового IPS-дисплея с разрешением 2460:1080 пикселей, аккумулятора ёмкостью 6550 мАч, поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 40 Вт и пластиковой рамки корпуса.

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