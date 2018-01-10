Смартфон Meizu S6

Meizu выпустит смартфон в этом году, но пока точных характеристик не имеется. Работать система будет на шестиядерном процессоре от Самсунг, однако и его на данный момент производители ещё не анонсировали. Скорее всего, в продажу новинка поступит с тремя или четырьмя гигабайтами оперативной памяти. Флеш-накопитель имеет объём в 32 или 64 гигабайта. Аккумулятор получит объём в 2 930 мАч. Сканер отпечатков пальцев будет переведёт на боковую часть смартфона.Новинка получит экран диагональю в 5.7 дюймов с соотношением сторон в 18:9 и на данный момент опровержений этому не было.Стоимость смартфона составлять будет 200 долларов.