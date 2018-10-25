Смартфон Meizu X8 появился в продаже

Компания Meizu начала продажи смартфона Meizu X8, который изначально должен был выйти еще 10 дней назад. Напомним, что аппарат получил 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 2220:1080 пикселей, который занимает 89,6% площади лицевой панели, быстрый процессор Snapdragon 710, аккумулятор на 3210 мАч, сканер отпечатков пальцев на задней панели, сдвоенную основную камеру с 12-Мп датчиком Sony IMX 362 и 5 Мп вспомогательным модулем, а также фронтальную камеру на 20 Мп. Версия на 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти оценена в 230 долларов, 6/64 ГБ флэш – 260 долларов, 6/128 ГБ – 290 долларов.