Смартфон Meizu X8 появился в продаже

2018-10-25, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Meizu X8; [94]
Компания Meizu начала продажи смартфона Meizu X8, который изначально должен был выйти еще 10 дней назад. Напомним, что аппарат получил 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 2220:1080 пикселей, который занимает 89,6% площади лицевой панели, быстрый процессор Snapdragon 710, аккумулятор на 3210 мАч, сканер отпечатков пальцев на задней панели, сдвоенную основную камеру с 12-Мп датчиком Sony IMX 362 и 5 Мп вспомогательным модулем, а также фронтальную камеру на 20 Мп. Версия на 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти оценена в 230 долларов, 6/64 ГБ флэш – 260 долларов, 6/128 ГБ – 290 долларов.


Комментарии:
Опубликован тизер смартфона Meizu Note 8...
Опубликован тизер смартфона Meizu Note 8Компания Meizu опубликовала любопытный тизер смартфона Note 8, анонс которого состоится уже сегодня. Дело...
Игровой смартфон Nubia Red Devil 2 получ...
Игровой смартфон Nubia Red Devil 2 получВ сети появились новые подробности об игровом смартфоне Nubia Red Magic второго поколения, который может ...
Смартфон Vivo с модельным номером V1816A...
Смартфон Vivo с модельным номером V1816AВ базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились сведения о смартфоне Vivo с модельным номером V18...
Представлен флагман Xiaomi Mi Mix 3 с 10...
Представлен флагман Xiaomi Mi Mix 3 с 10Компания Xiaomi представила флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3, который, как и предполагалось, выполнен...
Предварительный обзор Philips 276E8VJSB....
Предварительный обзор Philips 276E8VJSB.Большая часть современных мониторов с разрешением 4К стоит предельно больших денег и это сильно портит ощ...
Обзор World War 3. Сильный конкурент поп...
Обзор World War 3. Сильный конкурент попСтоит сразу отметить, что World War 3 от польской студии The Farm 51 находится в раннем доступе Steam. Ре...
Xiaomi Mi Mix 3 засветился на фото накан...
Xiaomi Mi Mix 3 засветился на фото наканЧерез несколько часов должен состояться официальный анонс флагманского смартфона Xiaomi Mi Mix 3, однако ...
Samsung подал иск на Ксению Собчак в 1,6...
Samsung подал иск на Ксению Собчак в 1,6Компания Samsung подала в суд на Ксению Собчак, которая является официальным представителем фирмы в Росси...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор be quiet! Silent Base 601 Orange. Тихий и вместительный корпусОбзор be quiet! Silent Base 601 Orange. Тихий и вместительный корпус
Обзор BQ-6200L Aurora. Смартфон с хорошей камерой и высоким быстродействиемОбзор BQ-6200L Aurora. Смартфон с хорошей камерой и высоким быстродействием
Обзор AeroCool KCAS PLUS 650M 650W. Недорогой блок питания с модульным питанием и 80Plus BronseОбзор AeroCool KCAS PLUS 650M 650W. Недорогой блок питания с модульным питанием и 80Plus Bronse
Обзор CARCAM Q8. Видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор CARCAM Q8. Видеорегистратор с магнитным креплением
Обзор Hisense H55U7A. 55-дюймовый 4К-телевизор с HDRОбзор Hisense H55U7A. 55-дюймовый 4К-телевизор с HDR
Обзор Playme TIO. Видеорегистратор с магнитным креплением, GPS и Wi-FiОбзор Playme TIO. Видеорегистратор с магнитным креплением, GPS и Wi-Fi
Обзор Huawei P20 Pro. Главный камерафон спустя полгодаОбзор Huawei P20 Pro. Главный камерафон спустя полгода
Обзор плюсов и минусов смартфона Nokia 7.1 Обзор плюсов и минусов смартфона Nokia 7.1
Предварительный обзор Philips 276E8VJSB....
Предварительный обзор Philips 276E8VJSB.Большая часть современных мониторов с разрешением 4К стоит предельно больших денег и это сильно портит ощ...
Обзор World War 3. Сильный конкурент поп...
Обзор World War 3. Сильный конкурент попСтоит сразу отметить, что World War 3 от польской студии The Farm 51 находится в раннем доступе Steam. Ре...
Предварительный обзор Cooler Master C700...
Предварительный обзор Cooler Master C700На современном рынке компьютерных корпусов есть целая россыпь действительно интересных продуктов, которые...
Обзор Robbie Swifthand and the Orb of My...
Обзор Robbie Swifthand and the Orb of MyНовинка под названием Robbie Swifthand and the Orb of Mysteries заинтересовала сразу несколькими моментам...
Предварительный обзор BQ BQ-6200L Aurora...
Предварительный обзор BQ BQ-6200L AuroraБольшинство пользователей почему-то уверены, что крутые флагманы сейчас выпускают только Apple с Huawei. ...
Обзор Soulcalibur VI. Лучший файтинг сов...
Обзор Soulcalibur VI. Лучший файтинг совЯ никогда не являлся большим поклонником файтингов. То есть, конечно же, играл в Мортал Комбат с друзьями...
Предварительный обзор Lenovo S5 Pro. Сти...
Предварительный обзор Lenovo S5 Pro. СтиДалеко не всем пользователям нужен флагманский смартфон. Нужно понимать, что продукт среднего класса от т...
Обзор Call of Duty: Black Ops 4. И без с...
Обзор Call of Duty: Black Ops 4. И без сВ жанре шутеров сейчас очень много достойных проектов — крупные студии запускают свои вариации королевски...
Предварительный обзор Vertu Aster P. Меч...
Предварительный обзор Vertu Aster P. МечНекоторое время назад в сети появилась информация о том, что компания Vertu планирует вернуться на рынок ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Boo...
Предварительный обзор Samsung Galaxy BooНа рынке мобильных устройств в последнее время происходит что-то весьма странное. То компании активно пок...
Игромир и Comic Con 2018 собрали 170 000...
Игромир и Comic Con 2018 собрали 170 000На днях завершилось главное событие для всех геймеров, любителей фантастики и гик-молодежи нашей страны –...
Предварительный обзор Huawei Mate 20X. Г...
Предварительный обзор Huawei Mate 20X. ГВ последнее время производители перестали стеснять себя в плане диагонали дисплея смартфонов — буквально ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor