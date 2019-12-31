Смартфон Mi 10 Pro получит 12 ГБ ОЗУ во всех конфигурациях

Сегодня в сети были раскрыты характеристики и стоимость смартфонов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Xiaomi Mi 10 оснащается 6,5-дюймовым OLED экраном с частотой 90 Гц, батареей на 4500 мАч, поддержкой проводной 40 Вт, беспроводной 30 Вт, обратной беспроводной 10 Вт и проводной 40 Вт зарядками, SoC Snapdragon 865, модемом 5G, NFC и квадрокамерой на 64, 20, 12 и 5 Мп. Что на счет объема памяти, то здесь имеется три версии: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ памяти. Точная цена неизвестна, но колебаться она будет от $430 до $575.

Про Mi 10 Pro данных меньше, но известно, что квадрокамера получит основной модуль на 108 Мп, остальные на 48, 12 и 8 Мп ; батарея будет на 4500 мАч, проводная зарядка на 66 Вт и беспроводная на 40 Вт. Во всех объемах памяти смартфон получил 12 ГБ ОЗУ. За версию 12/128 ГБ придется отдать $545, за 12/256 - $590, а за 12/512 - $645.