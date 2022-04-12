Смартфон Microsoft Surface Duo 2 подешевел до $1000

В конце прошлого месяца складной смартфон Microsoft Surface Duo 2 подешевел с 1500 до 1250 долларов, а теперь магазин Best Buy снова снизил цену на эту не самую популярную модель. Теперь версия со 128 ГБ флеш-памяти стоит 1000 долларов, а с 256 ГБ – 1100 долларов.

Напомним, что Surface Duo 2 характеризуется двумя 5,8-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением 1892:1344 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, яркостью до 800 кд/кв.м и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 888, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android 11, тройной основной камерой с модулями разрешением 12 Мп, 12 Мп (телефото-модуль) и 16 Мп (сверхширокоугольный модуль), стилусом Surface Slim Pen 2, батареей ёмкостью 4450 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 23 Вт, размерами в раскрытом виде 145,2:184,5:5,5 мм и сложенном 145,2:92,1:11 мм, а также массой 284 г.