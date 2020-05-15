Смартфон Microsoft Surface Duo получит прошлогодний процессор

Авторитетный инсайдер Зак Боуден поделился подробностями о складном смартфоне Microsoft Surface Duo, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит прошлогодний флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 256 ГБ флеш-памяти, 11-Мп камеру, которая будет выполнять роль как основной, так и фронтальной, два 5,6-дюймовых AMOLED-дисплей с соотношением сторон 4:3 и разрешением 1800:1350 пикселей, а также аккумулятор ёмкостью 3460 мАч. Несмотря на не самые выдающиеся по меркам современных флагманов характеристики, аппарат будет относиться к премиальному ценовому сегменту. К сожалению, дата его анонса пока не сообщается.