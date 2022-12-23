Смартфон Moto E13 показали на рендерах

Профильный ресурс MySmartPrice опубликовал качественные изображения бюджетного смартфона Moto E13, который недавно засветился в базе популярного бенчмарка Geekbench. Отметим разъем USB Type-C, каплевидный вырез для фронтальной камеры, толстые рамки вокруг экрана и прямоугольный блок тыльной камеры с двумя модулями.

Что до технических характеристик, аппарат получит 12-нанометровую 8-ядерную однокристальную систему UniSoC T606 с тактовой частотой до 1,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP1, 2 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Android 13.

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