Смартфон Moto E5 Play Android Go Edition оценен в $105

2018-07-16, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Moto E5 Play Android Go Edition; [45]
Компания Lenovo представила смартфон Moto E5 Play Android Oreo (Go Edition), который отличается от базовой модели не только платформой Android 8.1 Oreo Go Edition, но и более скромными техническими характеристиками. Аппарат оснастили четырехъядерным процессором Snapdragon 425 с графикой Adreno 308, 5,34-дюймовым дисплеем с разрешением 960:480 пикселей (FWVGA+), 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной расширяемой памяти, 8 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, сканером отпечатков пальцев, адаптерами Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.2, приёмником GPS, а также аккумулятором на 2100 мАч. Размеры смартфона равны 147,88:71,2:9,19 мм, вес – 145 граммам. Moto E5 Play Android Go Edition появится в европейской продаже по цене 105 долларов.


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