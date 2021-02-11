Смартфон Moto E7 Power будет стоить €150

Профильное издание WinFuture поделилось пресс-изображениями и подробностями о смартфоне Moto E7 Power, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу MediaTek Helio G25 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графикой IMG PowerVR GE8320 и модемом LTE, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, 6,5-дюймовый экран с разрешением HD+, фронтальную камеру разрешением 5 Мп, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 13 Мп и 2 Мп, дактилоскопический сенсор на задней панели, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и предустановленную операционную систему Android 10. Смартфон выйдет в синей и красной расцветках по ориентировочной цене в 150 евро.