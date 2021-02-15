Смартфон Moto E7 Power получил АКБ на 5000 мАч

Компания Motorola представила смартфон Moto E7 Power, который появится в продаже уже 19 февраля. Новинку оснастили аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, 12-нанометровой 8-ядерной платформой MediaTek Helio P22 с тактовой частотой до 2 ГГц и графикой PowerVR GE8320, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 64 ГБ флэш-памяти, расширяемой посредством карт памяти microSD, сдвоенной тыльной камерой с датчиками изображения разрешением 13 Мп и 2 Мп, дактилоскопическим сенсором на задней панели и 3,5-мм разъёмом для наушников. Ориентировочная цена смартфона составляет 150 евро.

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