Смартфон Moto E7 будет стоить 120 евро

Профильный ресурс 91mobiles поделился подробностями о бюджетном смартфоне Moto E7, который составит компанию недавнему Moto E7 Plus. Итак, устройству прочат восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 632, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, 6,2-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+, фронтальную камеру разрешением 5 Мп в уже несколько устаревшем каплевидном вырезе, сдвоенную тыльную камеру с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, а также батарею ёмкостью 3550 мАч. Ориентировочная цена устройства составляет 120 евро. Что до Moto E7 Plus, то он продается на международном рынке по цене в 150 долларов.