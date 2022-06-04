Смартфон Moto Edge 2022 получит поддержку стилуса

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне Motorola Moto Edge 2022, который еще не был представлен официально. Одним из главных изменений новинки по сравнению с прошлогодней моделью станет восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 920 вместо Qualcomm Snapdragon 778G. Стоит отметить, что они сравнимы по производительности и никаким улучшением тут и не пахнет.

Смартфону также прочат батарею ёмкостью 5000 мАч, 6,5-дюймовый экран с кадровой частотой 144 Гц, разрешением Full HD+ и поддержкой стилуса, а также тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 2 Мп. Аппарат выйдет в версиях с 6/128 и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.